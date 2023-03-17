После Победы Азербайджана открылись новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе - премьер-министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - После Победы Азербайджана в 44-дневной войне открылись новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в регионе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

Премьер-министр отметил, что в этом контексте большое значение имеет открытие новых международных и региональных транспортно-логистических коридоров, в частности Зангезурского коридора. Азербайджан в рамках Зангезурского коридора продолжает работы по созданию необходимой инфраструктуры на своей территории.

Он добавил, что работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд выполнены на 38 процентов, а по автомобильной дороге Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд - на 74 процента (строительство обеих дорог будет завершено в 2024 году).

Отметим, что в парламенте Азербайджана был заслушан отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)