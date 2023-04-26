В Физули прошло заседание рабочей группы по вопросам экологии (ФОТО) (Дополнено)

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ФИЗУЛИ /Trend/ - В городе Физули прошло заседание рабочей группы по экологическим вопросам при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, в заседании принимают участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе, и специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Управления Государственного заповедника города Шуша, Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Руководитель рабочей группы, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов сообщил о проделанных работах согласно плану мероприятий "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденному распоряжением главы государства, в том числе об оценке источников подземных и поверхностных вод, разработке базы данных и электронной карты водных ресурсов, а также о другой деятельности, проделанной министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В соответствии с почвенно-климатическими условиями освобожденных территорий Азербайджана министерством на площади около 160 гектаров были посажены 121 420 саженцев деревьев, засеяны 3000 кг семян дуба и восточного платана, с целью оценки поверхностных вод были установлены 11 гидрологических автоматических станций на 10 реках, данные этих станций регулярно публикуются Национальной гидрометеорологической службой. Эта информация анализируется и передается в ситуационный центр.

В ходе экологического мониторинга, проведенного после освобождения Физулинского района от оккупации в 62 административно-территориальных единицах, было выявлено уничтожение Арменией в период оккупации 5 688 деревьев и кустарников, не относящихся к лесному фонду, 2 гектаров лесов, 11 реликтовых деревьев (восточный платан), зарегистрированных в 1982 году как памятники природы, а также выявлена эксплуатация трех из шести здешних месторождений минерального сырья, взятых на государственный баланс в 90-е годы.

По результатам оценки минерально-сырьевых ресурсов на освобожденных от оккупации территориях была выявлена эксплуатация находящегося в Физулинском районе песчано-гравийного месторождения Гуручай, месторождений известняка Довлетъярлы и Дилагарды, а также выявлено, что полностью разрушены колодцы с пресной водой, все системы кяхризов, существовавшие в районе. С целью оценки геоэкологических и радиоактивных условий территории Физулинского района были проведены комплексные геологические исследования, проведена оценка города Физули и прилегающих территорий по параметру радиоактивности.

Для удовлетворения спроса на строительные материалы в целях осуществления строительных работ на освобожденных от оккупации территориях планируется разрешить эксплуатацию месторождений известняка Довлетъярлы, месторождений песчано-гравийной смеси Ашагы Гюздек, Гуручай, расположенных на территории Физулинского района

Также было отмечено, что компании-подрядчику поручено приобретение приборов и оборудования для установки метеорологической станции на территории Физулинского района.

На 60 гектарах земельного участка площадью 251,1 га, выделенного Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре для закладки зеленых насаждений вблизи города Физули, завершены работы по подготовке почвы, и в следующем посевном сезоне планируется проведение работ по озеленению.

Было отмечено, что в рамках визита международной экспертной группы в Азербайджан с целью оценки ущерба окружающей среде, нанесенного в период оккупации, эксперты провели осмотр в связи с уничтоженными природными объектами и разрушенной инфраструктурой в Карабахе и Восточном Зангезуре, в том числе в Физули.

В целях восстановления экосистемы на освобожденных территориях, в том числе лесов, закладки новых зеленых насаждений, наряду с мероприятиями по восстановлению инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, реализуются проекты по реинтродукции видов фауны. С этой целью 19-20 октября 2022 года на территорию Джебраильского района были выпущены 33 джейрана, в настоящее время в связи с этим ведется мониторинг.

Также в течение 2022 года в реки Баситчай, Хакаричай, Кёнделенчай и Баргушад, протекающие по территории Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов, было выпущено 417 500 мальков рыб, а в водохранилища Суговушан и Хачинчай - 440 000 мальков рыб (белый амур, белый толстолобик), всего 857 500 мальков рыб. Министерством предусмотрена непрерывная реализация проектов по реинтродукции и приумножению водных биоресурсов.

Кроме того, была представлена информация о деятельности по разминированию, мерах по предупреждению пожаров, работах, проводимых в области создания туристической инфраструктуры, а также о мониторинге и инспекции запасов минерального сырья и подземных вод на территории Физулинского района, информация о работе, проделанной по ремонту и восстановлению водохранилища Кёнделенчай.