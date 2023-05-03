Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Азербайджане нет необходимости в эмиссии новых купюр - ЦБ

Экономика Материалы 3 мая 2023 13:07 (UTC +04:00)
В Азербайджане нет необходимости в эмиссии новых купюр - ЦБ

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет необходимости в эмиссии новых купюр.

Об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Агшин Велиев в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, сообщает Trend.

По его словам, на сегодня крупнейшей купюрой являются 500 манатов.

«Как вы знаете, памятные купюры номиналом в 500 манатов, посвященные Победе в 44-дневной Отечественной войне, были выпущены в ограниченном количестве, и эмиссии новых купюр, большим номиналом, не ожидается», - добавил он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости