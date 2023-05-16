Нидерланды придают большое значение сотрудничеству в аграрной сфере с Азербайджаном - посол

БАКУ /Trend/ - Нидерланды придают большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном в области сельского хозяйства.

Как передает Trend, об этом 16 мая сказала посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулине Эиземан на семинаре в Баку.

По ее словам, в последнее время азербайджанский сектор сельского хозяйства развивается быстрыми темпами, что позволяет стране диверсифицировать свою экономику.

"Компании Нидерландов уже активно многие годы работают в Азербайджане и готовы делиться своими знаниями и опытом как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса. Технологии этих компаний также очень широко используются в Азербайджане, особенно в сфере сельского хозяйства", - сказала посол.

Она отметила, что Нидерланды активно развивают сферу сельского хозяйства, что позволило стране наладить устойчивое развитие данной области и получать высокие результаты.

Кроме того, Паулине Эиземан добавила, что находясь на втором месте по мировому экспорту сельскохозяйственной продукции, страна охотно делится своим опытом с Азербайджаном.