Агентство инноваций и цифрового развития запускает пилотный проект по почтовым услугам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана запускает пилотный проект по почтовым услугам.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказала исполняющая обязанности председателя Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку гражданам при получении офлайн-услуг, когда они приходят на почту. Однако новый сервис будет сосредоточен на переводе почтовых услуг из офлайн-формата в онлайн", - сказала она.

По ее словам, агентство поддерживает цифровизацию малого и среднего бизнеса, а также IT-компаний которые, хотят выйти на рынок Азербайджана.

Также она отметила, что главная цель агенства сейчас - ориентированный на граждан подход. Важно сделать так, чтобы каждый мог получить доступ к электронным услугам нажатием одной кнопки.

"Сейчас мы продолжаем изучать эти вопросы совместно со Всемирный банком и другими нашими партнерами," - сказала Велиева.

Она также привела получение кэшбека от НДС как пример способа распространения электронных услуг среди населения.