Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Продукция предприятий из стран-партнеров Азербайджана проходит оценку Агентства по безопасности пищевых продуктов

Экономика Материалы 17 мая 2023 11:47 (UTC +04:00)
Продукция предприятий из стран-партнеров Азербайджана проходит оценку Агентства по безопасности пищевых продуктов

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В настоящее время продукция десятков предприятий, работающих в странах, являющихся основными торговыми партнерами Азербайджана, проходит оценку Агентства по безопасности пищевых продуктов.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель Азербайджанского агентства по безопасности пищевых продуктов (AQTA) Гошгар Тахмазли в ходе выступления на 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности "InterFood Azerbaijan 2023" и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке "Caspian Agro".

«Закон Азербайджанской Республики «О безопасности пищевых продуктов», принятый в прошлом году, вступил в силу первого января 2023 года. Мы считаем, что он укрепляет правовую основу системы безопасности пищевых продуктов и играет важную роль в защите жизни и здоровья граждан. В то же время новый закон способствует продолжению поддержки, оказываемой предпринимателям государством. Помимо имплементации многих международных норм, закон сформировал новый взгляд на процесс применения системы проверки пищевых продуктов, регистрацию и согласование субъектов и объектов, осуществляющих деятельность в пищевой цепочке», - сказал он.

Отметим, что 17-19 мая проходят 16-я Международная выставка сельскохозяйственной продукции, 28-я выставка Международной пищевой промышленности и 14-я Международная выставка гостинично-ресторанного бизнеса.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости