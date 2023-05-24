Банк Республика в партнерстве с Visa запустили новую услугу «Mobil POS»!

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, придающий большое значение увеличению безналичных платежей, а также развитию цифровых банковских услуг в нашей стране в партнерстве с компанией Visa и объявили о запуске услуги «Mobil POS» на основе технологии Visa Tap to Phone.

Visa Tap to Phone – технология, превращающая современные смартфоны и планшеты на базе Android с NFC-чипом (передача данных на малом расстоянии) в полноценный платежный терминал для приема бесконтактных платежей.

Теперь любой владелец бизнеса будет иметь возможность приобщиться к цифровой экономике – достаточно лишь загрузить на смартфон приложение tapXphone. Поскольку все больше покупателей предпочитают бесконтактную оплату в любом месте, инновационное решение «Mobil POS» на основе технологии Tap to Phone открывает новые, более широкие возможности для микро и малого бизнеса.

Для использования достаточно скачать на смартфон соответствующее приложение, пройти регистрацию и записать информацию о пользователе, не используя дополнительное оборудование. Через приложение можно будет принимать различные виды бесконтактных платежей как с физической банковской карты, так и с помощью Apple и Google Pay в абсолютно безопасном режиме.

Отметим, что налогоплательщики, подключившиеся к услуге «Mobil POS» от Банка Республика в течение первых 3 месяцев, смогут бесплатно получить карту Visa Business Plus.

Другие преимущества услуги «Mobil POS»:

Подключение и использование приложения совершенно бесплатно Комиссия за оборот такой же, как при традиционном обслуживании POS-терминала Возможность отправить электронный чек получателю по SMS и электронной почте или прочитать его с помощью QR-кода Возможность онлайн-мониторинга сделок и получения статистической информации через Партнерский веб-портал Полностью безопасно – приложение полностью соответствует требованиям безопасности платежных систем

Для подключения к услуге достаточно разместить заявку на официальном сайте банка, обратиться в любое отделение Банка или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.