Коммерческие и технические параметры проекта bp в Джебраиле почти согласованы

БАКУ /Trend/ - Коммерческие и технические параметры проекта солнечной электростанции bp в Джебраиле почти согласованы, сообщает Trend.

Об этом сказал в среду журналистам вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании bp в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли в кулуарах Бакинской энергетической недели.

«По проекту солнечной электростанции bp процесс очистки территории от мин почти завершен. Первый этап завершился. На данный момент идет работа по более глубокой очистке на определенных участках площади. Наши переговоры с министерством энергетики, в том числе, согласование технических и коммерческих параметров находятся на завершающей стадии», - сказал он.