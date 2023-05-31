AccessBank обнародовал аудиторский отчет за 2022 год

AccessBank обнародовал финансовый отчет за 2022, утвержденный Международной Аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, и отвечающий Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО).

Для ознакомления с показателями, пройдите по ссылке:

https://www.accessbank.az/ru/our-bank/in-figures/

Чистая прибыль Банка на конец 2022 года составила 20.5 млн. манат.

Согласно отчету, активы Банка на 31 декабря 2022 года составили 1127.6 млн манат, значительную часть которых (70.1%) составил кредитный портфель.

Кредитный портфель Банка вырос на 32.3% и достиг 790.8 млн. манат. В сравнении с 2021 годом чистый процентный доход увеличился на 26.0 млн. манат, или 46.1%за счет роста кредитного портфеля.

Общий депозитный портфель, увеличился на 24.9% и составил 883.6 млн. манат.

Лидер в сфере микрофинансирования в Азербайджане AccessBank предоставляет свои услуги малым и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги согласно лицензии №245 от 25 октября 2002 года, выданного Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной Офис Банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.