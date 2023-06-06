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Назван объем средств госбюджета-2023 на программу "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации земли Азербайджана

Экономика Материалы 6 июня 2023 11:39 (UTC +04:00)
Назван объем средств госбюджета-2023 на программу "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации земли Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - В государственном бюджете Азербайджана на 2023 год предусмотрены 3 миллиарда манатов на реализацию проектов по программе "Большое возвращение".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что за последние пять месяцев было исполнено 60 процентов этих средств. Министр подчеркнул, что восстановительные и работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются быстрыми темпами.

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