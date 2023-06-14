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Азербайджан экспортировал более 1 млрд киловатт-часов электроэнергии с начала года

Экономика Материалы 14 июня 2023 15:24 (UTC +04:00)
Азербайджан экспортировал более 1 млрд киловатт-часов электроэнергии с начала года

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 5,6 процента в январе-мае 2023 года, сообщает в среду Trend.

В частности, выработка электроэнергии в Азербайджане за первые 5 месяцев текущего года составила 11,886 миллиарда киловатт-часов, написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

В то же время, как отметил министр, в отчетном периоде 2023 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1,253 миллиарда киловатт-часов, в то время как импорт составил 50,3 миллиона киловатт-часов.

Между тем в 2022 году в стране было произведено более 28,988 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4 процента больше в годовом исчислении. На экспорт пришлось более 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 137,1 миллиона киловатт-часов.

Азербайджан экспортировал более 1 млрд киловатт-часов электроэнергии с начала года
Азербайджан экспортировал более 1 млрд киловатт-часов электроэнергии с начала года
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