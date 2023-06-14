Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!

БАКУ/Trend/ - Если вы хотите увеличить свой доход этим летом, то
предложение от Yelo Bank идеально подходит вам! Ваш депозит,
размещенный в банке, принесет вам доход в размере 11% в случае
срока 12 месяцев и до 11.5% длясрока 24 месяца! Ваш депозит будет
надежно защищен в Yelo Bank и станет вашим финансовым обеспечением
в дальнейшем будущем. Минимальная сумма для открытия депозитного
счета составляет 100 AZN. Кроме того, вы сами выбираете, как
получать доходы от депозита - либо в конце срока, либо каждый месяц
через карту. Продление срока депозита происходит автоматически.
Вложение дополнительных средств в любом объеме возможно, а также
вам подарят пластиковою карту от Yelo Bank. Обратите внимание, что
депозиты, размещенные в Yelo Bank, застрахованы в соответствии с
правилами Фонда Гарантирования Депозитов.
Для более подробной информации, переходите по ссылке: https://bit.ly/ylfgndt
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Yelo Bank – Яркий банкинг!