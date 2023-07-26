Состоялось оценочное заседание бизнес-форума-выставки "Мир бизнеса - Саммит 100 лет" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле состоялось оценочное заседание прошедшего 13-14 июля бизнес-форума-выставки "Мир бизнеса - Саммит 100 лет".

Как сообщает в среду Trend, об этом TurkicWorld сообщили в MÜSİAD.

В азербайджанском отделении Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) состоялась оценочное заседание мероприятия, организованного при партнерстве MÜSİAD, Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Ассоциации клубов и субъектов малого и среднего бизнеса (KOBSKA).

В заседании приняли участие председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли, члены правления, члены MÜSİAD, заместитель председателя Агентства Азербайджана по развитию МСБ Хикмет Мамедов и предприниматели, участвующие в бизнес-форуме-выставке из Азербайджана.

В ходе заседания были заслушаны мнения предпринимателей о мероприятии.

Затем были запланированы новые проекты по укреплению экономических и торговых связей между Азербайджаном и Турцией, проведены обсуждения совместной деятельности.

Заместитель председателя Агентства Азербайджана по развитию МСБ Хикмет Мамедов отметил, что агентство всегда было рядом с предпринимателями и готово их поддержать.

Он отметил, что уже начата работа для более масштабного проведения форума в Анкаре.

Председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли подчеркнул, что форум был проведен успешно, и сказал, что запланированы мероприятия по проведению других подобных форумов.

Он также отметил, что MÜSİAD, который обслуживает в общей сложности 164 населенных пункта (83 пункта в Турции, 81 - в разных странах), всегда поддерживает своих членов и предпринимателей, и готов оказать необходимую поддержку для сотрудничества.

Напомним, что 13-14 июля в Стамбуле состоялся бизнес-форум "Мир бизнеса - Саммит 100 лет", организованный Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA), Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD), Ассоциацией клубов и субъектов малого и среднего бизнеса (KOBSKA) и "MÜSİAD Азербайджан".

Мероприятие было посвящено 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и 100-летию Турецкой Республики.

Отметим, что "MÜSİAD" насчитывает более 13 тысяч 500 членов в 82 странах и 164 населенных пунктах, а также имеет 83 филиала в Турции.