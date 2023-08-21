Энергетическое сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном приобретает новые масштабы - министр

БАКУ /Trend/ - Энергетическое сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном приобретает новые масштабы.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что имеется политическая воля довести поставки газа из Азербайджана в Венгрию до 1 милиларда кубометров.

"Мы поддерживаем партнерские связи с Азербайджаном уже более десятилетия. В настоящее время у нас имеется соглашение, согласно которому мы планируем приобрести 100 миллионов кубометров газа у Азербайджана в четвертом квартале текущего года", - отметил Сийярто.

Ранее министр отмечал, что поставки азербайджанского газа в настоящее время являются наиболее эффективным решением энергетического кризиса в Европе.

Напомним, что MVM CEEnergy, крупнейший венгерский оптовый трейдер природного газа, и SOCAR, государственная нефтяная компания Азербайджана, подписали контракт на продажу 100 миллионов кубометров газа, поставки которого начнутся в четвертом квартале 2023 года. SOCAR уже приступила к закачке первых 50 миллионов кубометров газа в хранилища Венгрии.