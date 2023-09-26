Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами ОТГ в аграрной сфере

Экономика Материалы 26 сентября 2023 16:25 (UTC +04:00)
Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами ОТГ в аграрной сфере

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен углублять сотрудничество со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) в аграрной сфере.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в ходе пресс-конференции.

«Страны ОТГ обладают большим потенциалом в области сельского хозяйства. Планируются совместные усилия для развития и совершенствования сельскохозяйственных проектов, способствующих укреплению сельскохозяйственной отрасли в регионе», - сказал он.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости