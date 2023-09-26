Азербайджан нацелен на диверсификацию экспорта сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - Около 60% экспорта сельскохозяйственной продукции Азербайджана приходится на рынки СНГ, но основной целью является диверсификация экспорта сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал советник исполнительного директора Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы в ходе II Форума агробизнеса тюркских государств, проходящего в Баку.

Он отметил, что в связи с этим есть ряд новых проектов.

«Агентство нацелено на европейский рынок, страны Персидского залива и Восточной Азии для расширения экспорта. Ряд новых механизмов для возможной диверсификации находится на стадии подготовки», - сказал он.

Гаджилы подчеркнул, что из Азербайджана экспортируется 326 наименований сельскохозяйственной продукции, количество экспортных рынков составляет 88.

«За последние три года наблюдается регулярный рост экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции", - сказал он.