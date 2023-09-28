Азербайджан делает серьезные шаги для усовершенствования сферы качества

БАКУ /Trend/ - До конца этого года будут предприняты большие шаги в направлении регулирования сферы качества в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе форума на тему ”Роль Гейдара Алиева в формировании среды свободной конкуренции и обеспечении защиты прав потребителей".

Он отметил, что в Азербайджане уже подготовлены и представлены правительству различные проекты по совершенствованию существующей нормативной правовой базы в этой области.

"В начале года была принята 3-летняя государственная программа по адаптации Азербайджанской системы стандартизации к международной системе стандартизации. В результате реализации этой программы Азербайджан не только завершит построение в стране системы технического регулирования, но и даст большой стимул для облегчения торговли (в основном внешней)", - подчеркнул он.

Аббасбейли добавил, что Государственная служба, как компонент правительства, обеспечила ускорение институциональных и отраслевых реформ.

"Проведение системных и устойчивых реформ по всем 4 направлениям деятельности службы уже находится на завершающей стадии", - сказал он.