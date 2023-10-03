Новые возможности для предпринимателей региона Губа-Хачмаз

БАКУ /Trend/ - Банк АВВ и KOBİA совместными усилиями организовали тренинг для местных предпринимателей в доме KOB в Хачмазе. Тренинг был посвящен теме «Поддержка доступа к финансовым источникам». Участниками мероприятия стала группа частных предпринимателей Губа-Хачмазского района.

На тренинге была представлена ​​подробная информация обо всех возможностях, продуктах и ​​услугах банка АВВ для региональных предпринимателей. Также были обсуждены темы о цифровых сервисах банка, мобильных решениях — «Интернет-банкинг», «ABB Business» — для бизнеса. Представители банка АВВ и KOBİA ответили на вопросы участников.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.