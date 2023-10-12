Ритейл будущего: когда в Азербайджане появятся кассы с искусственным интеллектом? (ФОТО)

Шоппинг в формате самообслуживания стал ключевой темой «BS/2 Retail Business Brunch». Мероприятие состоялось в Баку 5 октября, в нем приняли участие ведущие производители оборудования для ритейла и представители крупнейших торговых сетей страны.

Главная цель «BS/2 Retail Business Brunch» – познакомить участников рынка Азербайджана с глобальными трендами ритейл-индустрии, а также обсудить текущие тенденции и проблемы в секторе розничной торговли.

Кассы самообслуживания, так же, как и ручные сканеры, умные весы и почтоматы уже сейчас помогают ритейлерам оптимизировать расходы на персонал, эффективно использовать торговые площади и управлять очередями. Ожидается, что такой формат обслуживания будет набирать все большую популярность. По прогнозам, к 2025 году число касс самообслуживания в мире увеличится в 6 раз по сравнению с 2013-ым годом.

Используя кассы самообслуживания, покупатель сам сканирует товары и оплачивает покупки картой или наличными, а точность и качество сервиса обеспечивает искусственный интеллект.

Розничная торговля в Азербайджане за последние 10 лет стала одной из самых динамично развивающихся сфер экономики. «BS/2 Retail Business Brunch» – возможность не только быть в курсе последних инноваций в ритейле, но и обменяться опытом с ведущими представителями отрасли.

Организатором мероприятия выступила международная компания BS/2, которая более 25 лет создает специализированное программное обеспечение и поставляет технологические решения для ритейла и банковской сферы. BS/2 является частью группы компаний Penki Kontinentai с главным офисом в Вильнюсе и представительствами в 7 странах мира. Дочерняя компания BS/2 работает в Азербайджане с 1999 года.

Сегодня BS/2 имеет все возможности, чтобы обеспечить магазины Кавказского региона всех форматов современным оборудованием для торговли и вывести этот сектор на новый технологический уровень. В рамках «BS/2 Retail Business Brunch» было представлено более 10 моделей сканеров от компании DATALOGIC, различные весы Bizerba, модульное и «all-in-one» кассовое оборудование производства Diebold Nixdorf, а также кассы самообслуживания DN series. Компания ASHBURN International презентовала современные EFTPOS-терминалы от производителей Ingenico и SUNMI P2.

Тураб Гусейнов, руководитель IT-Департамента ООО "ANC GROUP": “BS/2 Retail Business Brunch” - не только площадка для дискуссий, но и возможность познакомиться на месте с современными решениями для торговли. Особенно интересно было посмотреть на кассы самообслуживания в действии. Благодаря искусственному интеллекту эти устройства могут распознавать товары, а также снизить уровень краж и недостач. Такое оборудование, несомненно, могло бы принести значительную выгоду торговым сетям Азербайджана. Внедрение современных технологий помогает оптимизировать затраты на персонал и, в целом, упростить работу ритейлеров. Подобные инновации могут стать ключевым фактором в повышении эффективности и улучшении опыта клиентов в наших торговых сетях”.

С презентациями выступили производители оборудования для ритейла с мировым именем:

DATALOGIC – производитель сканеров и терминалов сбора данных

Diebold Nixdorf – мировой поставщик оборудования и IT-продуктов для банков и предприятий розничной торговли

Bizerba – лидер на рынке весового и гастрономического оборудования

SOTI – разработчик решений для бизнеса и интернета вещей (IoT)

Modern Expo – поставщик комплексных решений для ритейла (стеллажное, холодильное оборудование, почтоматы и др.)

Своей экспертизой поделился и руководитель отдела продаж оборудования для розничной торговли BS/2 Эмиль Мусаев. Он рассказал, как современные кассы, весы, сканнеры и почтоматы изменят ритейл-индустрию в Азербайджане.

Эмиль Мусаев, руководитель отдела продаж оборудования для розничной торговли BS/2:

«С помощью нейросетей кассы уже научились распознавать товары и определять сроки годности. Таким образом, искусственный интеллект помогает посетителям магазина быстро и качественно оформить свои покупки. И если до сих пор кассы без кассиров чаще выбирало молодое поколение, то сейчас и пожилые покупатели охотно осваивают каналы самообслуживания».

Здесь же, на мероприятии в Азербайджане, BS/2 впервые представила свою новую разработку – систему поддержки принятия решений DS Center.iQ. Для руководителей розничных сетей это ценный инструмент для управления парком торгового оборудования.

DS Center.iQ позволяет анализировать информацию из различных источников, представляя ее в виде наглядных графиков и дашбордов. Эта система может стать основой для еще более компетентного управления бизнес-процессами в торговых сетях, обеспечивая ритейлерам не только контроль, но и возможность принятия более обоснованных решений.