Уверен, что Азербайджан преуспеет в достижении ЦУР - представитель ООН

БАКУ /Trend/ - Я уверен, что Азербайджан преуспеет в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал менеджер по координации программ РКИК ООН Сергей Кононов в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"На национальном уровне необходимо лучше интегрировать финансы, политику развития и действия. Здесь, на этом форуме, я был рад видеть, как много различных ведомств, министерств участвуют и активно вовлечены в достижении ЦУР в Азербайджане, и это совершенно правильный подход. Я уверен, что Азербайджан преуспеет не только в борьбе с изменением климата и продвижении биоразнообразия, но и в достижении всех остальных целей устойчивого развития", - отметил он.

Он упомянул, что такие задачи, как изменение климата или повышение энергоэффективности, требуют не только осуществления конкретных действий, но и анализа того, как эти действия могут дополнять друг друга. Подобный подход не только повысит эффективность, но и сэкономит ресурсы.

По его словам, это упростит поиск инвесторов и сделает проекты более привлекательными для них.

"На форуме мы видели множество презентаций, демонстрирующих такие возможности. Это является важным шагом вперед", - добавил он.

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