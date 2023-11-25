Восстановление Солтанлы даст возможность почти 5000 человек вернуться туда - Петер Сийярто (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Венгерский консорциум начинает реконструкцию села Солтанлы в Карабахе.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия всегда имела четкую позицию относительно Карабаха. Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. С самого начала мы ясно дали понять, что будем очень рады принять участие в восстановлении, и после долгих обсуждений мы пришли к соглашению. Венгерская компания создала консорциум и заключила с компаниями контракт на восстановление поселка Солтанлы. Мы приняли участие в церемонии закладки фундамента в Солтанлы, чтобы начать реконструкцию села и дать возможность почти 5000 человек вернуться сюда. Мы планируем построить дома, школы, больницы, социальные учреждения», - сказал он.

О целях визита

Петер Сийярто сообщил, что на этот раз прибыл в Баку для участия в министерской встрече СПЕКА (Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии), которая имеет большое значение для Венгрии.

«Связность между Востоком и Западом, между ЕС и Азией имеет для нас первостепенное значение. Мы не хотим, чтобы политики, желающие отделить и изолировать Азию от Европы, диктовали свою волю. Мы видим огромную роль Центральной Азии, которая является мостом между Востоком и Западом. Мы видим, что роль Центральной Азии становится все более значимой. Мы хотели бы внести свой вклад в укрепление Центральной Азии, укрепление сотрудничества между странами этого региона. Мы хотели бы участвовать в инфраструктурном развитии, модернизации, цифровизации», - сказал министр.

Развитие Среднего коридора

Петер Сийярто добавил, что Венгрия заинтересована в развитии Среднего коридора.

«Китай сейчас является вторым источником импорта для венгерской экономики. Венгрия - страна номер один для китайских инвестиций в Центральной Европе. Мы покупаем все больше и больше энергоресурсов в этом регионе, включая нефть из Казахстана и природный газ из Азербайджана. Поэтому мы абсолютно заинтересованы в увеличении пропускной способности маршрутов доставки между Азией и Европой. Это означает, что мы хотели бы внести свой вклад в увеличение пропускной способности Среднего коридора, будь то транспортный маршрут, железная дорога или транспортировка электроэнергии или газа. В этом плане у нас образцовое сотрудничество с Азербайджаном, Грузией и Румынией в рамках проекта под названием «Средний зеленый коридор», который предусматривает транспортировку «зеленой» энергии из Каспийского региона в Центральную Европу», - сказал он.

Зеленый коридор Каспий-ЕС

Министр отметил, что Венгрия привержена защите окружающей среды.

«В то же время мы стремимся обеспечить баланс между повышением экономической конкурентоспособности и защитой окружающей среды. Поэтому мы заинтересованы в устойчивом способе производства энергии в Венгрии. Вот почему мы инвестируем в солнечную и атомную энергетику. Мы заинтересованы в том, чтобы большая часть импортируемых источников также была экологически чистой. Потенциал «зеленой» электроэнергии Каспийского региона огромен, и, как мы понимаем, он составляет многие гигаватты. Таким образом, мощность линии электропередачи по дну Черного моря должна составлять где-то от 3 до 4 гигаватт, чтобы иметь смысл с обеих точек зрения, то есть спроса и предложения», - сказал он.

Поставки газа из Азербайджана в Венгрию

Петер Сийярто отметил, что Венгрия хотела бы диверсифицировать свои источники поставок энергоресурсов и маршруты доставки.

«Для нас диверсификация это не замена существующих источников другими, а добавление новых источников в энергетический баланс. Поэтому Азербайджан является очень важным партнером для сотрудничества в этой сфере. Мы согласовали условия поставки 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в Венгрию уже в этом году, и заинтересованы в том, чтобы наращивать эти объемы примерно до 1 миллиарда кубометров в год», - сказал министр.

К сожалению, как сказал Сийярто, это зависит не только от Азербайджана и Венгрии.

«Это зависит от инфраструктуры, пропускной способности маршрутов доставки через Юго-Восточную Европу. Мы уже обратились к Европейской комиссии с просьбой помочь нам финансовыми средствами для увеличения мощности инфраструктуры в Юго-Восточной Европе. К сожалению, пока ЕС отказывается, что с нашей точки зрения неприемлемо. Они говорят, что через 15 лет газ не будет частью национального энергобаланса. Мы говорим, во-первых, мы не знаем, и, во-вторых, даже если это так, что произойдет в ближайшие годы? Еврокомиссия оказывает на нас давление с целью диверсификации источников, но они не готовы принять участие в финансировании увеличения мощности инфраструктуры Юго-Восточной Европы. Но мы работаем вместе с Азербайджаном, Турцией, Болгарией, Румынией, Словакией, чтобы найти решения», - сказал он.

Расширение Южного газового коридора

Министр отметил, что мощность Южного газового коридора должна быть увеличена не только с точки зрения поставок в Венгрию, но и с точки зрения повышения спроса в Европе в целом.

«Для нас важно знать можно ли увеличить пропускную способность сети Юго-Восточной Европы или нет. Маршрут поставки будет проходить через Турцию, Болгарию, Сербию, Румынию. Есть недочеты, которые необходимо устранить, увеличить мощности трубопроводов и интерконнекторов. Чем большей пропускной способностью обладают такие маршруты поставки, как Южный газовый коридор, тем больше у нас надежд на получение доступа к новым источникам энергии. Поэтому Венгрия заинтересована в увеличении мощности Южного газового коридора», - сказал Сийярто.

Рекорд в двусторонней торговле

«У нас очень хорошие новости. За первые восемь месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Венгрией приблизился к 100 миллионам долларов. За восемь месяцев объем торговли был больше, чем за любой другой год до этого в целом. Это значит, что в этом году мы бьём рекорд, и это здорово. Мы продолжаем над этим работать», - сказал министр.

Что касается корпоративных инвестиций венгерских компаний в Азербайджане, Сийярто отметил, что компания-производитель энергетических напитков Hell инвестировала в страну 211 миллионов долларов.

«Эта компания очень успешна на вашем рынке и хотела бы наладить здесь производство. Наша крупнейшая фармацевтическая компания Richter подписала производственное соглашение с одной из ваших фармацевтических компаний. Здесь также будут производить медицинскую и фармацевтическую продукцию. Итак, венгерские компании заинтересованы, они начали инвестировать, торговля бьет рекорды, плюс мы покупаем газ. Это совершенно новое измерение в наших отношениях», - заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn