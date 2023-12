Infinix запустил в Азербайджане смартфоны для влогов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международная технологическая компания Infinix, один из мировых лидеров по производству смартфонов, объявила о запуске в Азербайджане нового смартфона Infinix ZERO 30. Помимо камер с высоким разрешением (108 мегапикселей основная и 50 мегапикселей фронтальная камеры) новинка получила большой изогнутый Corved 3D AMOLED дисплей диагональю 6.78 дюймов и с частотой обновления 120 Гц.

Чтобы ознакомить гостей, парнтеров и блогеров с новым влогфоном, компания провела презентацию Infinix ZERO 30.

«Мы гордимся тем, что смогли создать продукты, которые имеют большой спрос на рынке мобильных телефонов и отвечают запросам потребителей самых разных возрастных категорий и интересов. Об этом говорит растущий с каждым днем спрос и стремительные продажи. Наша цель – сделать доступными самые современные смартфоны для каждого желающего. Поэтому мы постоянно работаем над созданием новых, еще более совершенных устройств», - заявил директор Infinix по странам Южного Кавказа Джамиль Топчибашев.

“Мы создали Infinix Zero 30, чтобы молодые люди во всем мире смогли “запечатлеть свою собственную историю” с помощью высококачественных видеоблогов”, — сказала Ирада Хасанова, региональный маркетинг директор по странам Южного Кавказа и Центральной Азии. “Zero 30 достиг успеха, создав возможность снимать с фронтальной камеры 2K 50 МП огромному количеству пользователей, устранив технические препятствия и реализовав мечту обычных пользователей делиться своими историями», - добавила она.

Своими впечатлениями о фронтальной камере Zero 30 с разрешением 50 Мп с возможностью записи видео в формате UltraHD (2K/30FPS), также поделились многие блогеры. «Цена Качество ТОП», - отметил в своей сторис известный азербайджанский блогер Гусейн Гасанов.

Также популярные в Азербайджайне технические блогеры лично провели краш-тест телефона, забивая его экраном гвозди и убедились, что экран даже не поцарапался.

В сочетании со специальными кинематографичными режимами съемки Infinix ZERO 30 открывает возможность для создания профессиональных видеоблогов для максимально широкой аудитории. Высокопроизводительный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99 с частотой до 2.2 Ггц, гарантирует плавное переключение между приложениями и уверенную работу с ресурсоемкими программами: «Каждый раз мы предлагаем пользователям что-то новое, и этот раз не стал исключением. Два новых смартфона серии Zero 30 отличаются изящным дизайном, у них мощные процессоры и крутые камеры, а значит широкие возможности вести профессиональные влоги и играть в игры. Серия Zero 30 претендует на звание лучшей в ценовом сегменте бюджетных смартфонов с высокими техническими характеристиками» - добавил презентовавший смартфоны Д.Топчибашев.

Высокая производительность, большой объем памяти

Запись и обработка большого количества видеоконтента в 2К требует высокого уровня производительности системы, а также значительного объема оперативной и постоянной памяти.

В сочетании с 8 Гб оперативной памяти, которые можно дополнительно расширить до 16 Гб, и RОM-ом 256 Гб устройство без труда справляется с любой задачей.

Смартфон оснащен мощным аккумулятором в 5000мАч и адаптером супербыстрой зарядки 45 Вт, которая набирает до 75% заряда за 30 минут.

2К 30 FPS: съемки на профессиональном уровне

Фронтальная 50-мегапиксельная камера Infinix ZERO 30 способна снимать качественное видео 2К при 30 кадрах в секунду.

Пользователи смогут не только создавать захватывающие дух ролики с невероятной детализацией, но и использовать несколько уникальных режимов видеосъемки, позволяющих ощутить себя настоящим кинорежиссером, а благодаря фазовому автофокусу четкий и потрясающий контент будет обеспечен при каждом дубле. Такой же эффект изображения предоставляет функция двойной вспышки для селфи при условиях плохой освещенности.

Основная камера ZERO 30 имеет разрешение 108 Мп и, благодаря большому размеру сенсора 1/1,67 дюйма и стеклянному объективу, улавливающему на 10% больше света по сравнению со стандартными объективами смартфонов, устройство способно делать впечатляющие снимки при сложных условиях освещения.

Помимо этого, камера использует технологии EIS, гарантируя стабильные съемки изображений как для фото, так и для видео. Объектив делает снимки с тройным зумом без потери качества, чем обязан встроенной технологии Pixel Zoom.

Дизайн и экран: прикоснуться к золоту

Стильный внешний вид Infinix ZERO 30 притягивает к себе взоры окружающих вне зависимости от ракурса, с которого его видно. 3D-дисплей с углом изгиба 60° обладает тонкими рамками толщиной всего 2.8 мм и комфортно ощущается в руке. При этом как экран, так и задняя поверхность корпуса защищены от возможных повреждений стеклом Corning® Gorilla® Glass. Добавим, что эффективная площадь экрана смартфона составляет 93,7%.

Устройство получило Corved 3D AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, что делает процесс навигации и управление операционной системой максимально плавными, а точное и натуральное отображение контента достигается, благодаря 100% охвату цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей также может похвастать высоким уровнем контрастности и пиковой яркостью в 950 нит. Стереодинамики Infinix ZERO 30 с поддержкой Hi-Res и DTS обеспечивают высокое качество звучания и позволяют прочувствовать все нюансы и детали музыкальных композиций. Высокое качество звука обеспечивается за счет использования технологий мирового лидера в области саунд индустрии компании JBL.

Смартфон оснащен системой NFC, которая открывает огромные возможности обмена данными без интернета.

Сматрфон идеально подходит для игр – встроенная система охлаждения VC Liquid Cooling защищает телефон от нагрева, а технология ByPass Charge с помощью функции обхода зарядки, позволяет игрокам заряжаться во время игры без перегрева.

Скорость отклика 1920 Гц и режим защиты зрения, сертифицированный TÜV Rheinland, также делают Zero 30 незаменимым для комфортного гейминга.

Во время мероприятия был проведен розыгрыш, в котором Гусейн Гасанов выбрал двоих победителей и лично вручил им Infinix Zero 30 и Infinix Zero 30 5G.

Цены и доступность

Infinix ZERO 30 будет доступен в Азербайджане в двух комплектациях – базовый и с поддержкой 5G по цене от Infinix Zero 30 – 699.99 AZN и Infinix Zero 30 5G – 899.99 AZN и представлен в трех цветах: Жемчужный белый, Закатный золотой и Туманный зеленый.

О компании:

Infinix Mobility – это быстро развивающаяся технологическая компания, основанная в 2013 году, разрабатывает, производит и продвигает расширяющийся портфель умных устройств по всему миру под брендом Infinix. Infinix создает модные, производительные и доступные по цене умные устройства, которые открывают доступ к передовым технологиям для максимально широкого круга пользователей по всему миру.

