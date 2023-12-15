Руководители профильных министерств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана приняли совместное коммюнике

БАКУ /Trend/ - 14 ноября 2023 года по итогам прошедшей в Баку трехсторонней встречи, посвященной перспективам экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана, было принято совместное коммюнике.

Об этом Trend сообщили в минэкономики Азербайджана.

От Азербайджана документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и министр энергетики Парвиз Шахбазов, от Узбекистана – министр энергетики Джурабек Мирзамахмудов и министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, от Казахстана – министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В совместном коммюнике отражены вопросы, затрагивающие обмен энергией с фокусом на возобновляемых источниках, развитие и экспорт зеленого водорода и аммиака, сотрудничество по созданию соответствующей инфраструктуры и другие вопросы. Согласно документу, стороны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии и подготовке экономического обоснования проекта. В соответствии с совместным коммюнике расположенные в регионе третьи страны могут принять участие в проекте.

"В целях дальнейшего развития и укрепления экономического и энергетического сотрудничества между Азербайджаном и странами региона Центральной Азии, включая возможности Среднего коридора;

Подчеркивая безальтернативность устойчивого развития, основанного на расширении генерации и внедрении широкого использования источников возобновляемой энергии, а также намерения сторон продолжать собственные и совместные усилия для дальнейшей декарбонизации, при этом не жертвуя правом на развитие собственных экономик;

Учитывая успешный опыт совместной деятельности и кооперации в различных сферах, включая энергетику;

Приветствуя инициативу Азербайджанской Республики о координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем, а также усилий в соответствии со взаимными интересами сторон по поставкам и обмену чистой электроэнергией, в том числе на рынки третьих стран;

Принимая во внимание реализацию Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией совместного проекта экспортного коридора Каспий-Черное море-Европа;

Отмечая перспективы энергокоридора Нахчыван-Турция-Европа;

Подчеркивая перспективы, вытекающие из координации усилий в сфере создания инфраструктуры для транспортировки "зеленых" электронов и молекул;

Принимая во внимание инициативу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по объединению усилий соответствующих министерств и коммерческих организаций в данном направлении;

Министерство энергетики Республики Казахстан, представленное министром Алмасадамом Саткалиевым;

Министерство энергетики Республики Узбекистан, представленное министром Журабеком Мирзамахмудовым;

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, представленное министром Лазизом Кудратовым;

Министерство экономики Азербайджанской Республики, представленное министром Микаилом Джаббаровым;

Министерство энергетики Азербайджанской Республики, представленное министром Парвизом Шахбазовым провели 14 ноября 2023 года встречу в Баку, Азербайджанская Республика.

Министры отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу. В этом контексте проявлен интерес к исследованию возможностей прокладки высоковольтных линий по дну Черного моря после интеграции с энергетической системой Азербайджана.

Министры подтвердили, что развитие проекта по передаче "зеленой" энергии будет способствовать дальнейшему укреплению связей между экономиками и энергетическими системами стран-участниц, а также придаст новый импульс национальным энергетическим промышленностям.

Стороны-участники встречи (именуемые далее «Сторонами») пришли к соглашению о создании Совместной рабочей группы для разработки технического задания по следующим направлениям:

сотрудничество в сфере энергетического обмена, с акцентом на возобновляемые источники энергии;

сотрудничество в сфере возможностей разработки и экспорта "зеленого" водорода и "зеленого" аммиака;

сотрудничество в сфере создания сопутствующей инфраструктуры.

На основе разработанного технического задания, утвержденного Сторонами, будет объявлен тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования;

Стороны в кратчайшие сроки рассмотрят перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта;

Стороны подтверждают свое намерение о применении дизайна проектов, обеспечивающего возможность участия третьих стран региона.

Стороны высказали признательность Азербайджанской стороне за высокий уровень организации трехсторонней встречи.

В целях организации системной работы по продвижению проекта Стороны договорились:

на еженедельной основе проводить совещания Совместной рабочей группы на уровне экспертов, в том числе в онлайн-формате;

на ежемесячной основе организовывать переговоры на уровне министров энергетики в онлайн-формате;

на ежеквартальной основе проводить очные встречи на уровне руководителей профильных министерств.

Стороны согласились провести следующую встречу на уровне руководителей профильных министерств в Ташкенте, Республика Узбекистан", - говорится в тексте коммюнике.

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