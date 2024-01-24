Халг Банк продолжает кампанию по выдаче выгодных автокредитов!

БАКУ /Trend/ - Халг Банк продлил кампанию для желающих приобрести новый автомобиль на выгодных условиях.

В рамках кампании, которая продлится до 30 июня, все модели автомобилей от компании Autolux Azerbaijan можно приобрести в кредит на срок до 5 лет по ставке 10 % годовых.

Кроме этого, клиенты могут получить автокредит под 10 % годовых на покупку автомобилей с электрическим и гибридным двигателем, под 12 % годовых - с другими типами двигателей у прочих партнеров-автодилеров Халг Банка.

Клиенты, которые воспользуются автокредитом в рамках этой кампании бесплатно получат карту XalqKart Petrol сроком на 3 года - позволяющая зарабатывать дополнительно 3 % от совершаемых операций. Для получения дополнительной информации и списка автодилеров-партнеров вы можете посетить сайт https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/krediti/avtomobilniy?include=menu

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.