Банк ABB поделился своим опытом внедрения Agile с предпринимателями

БАКУ /Trend/ - Банк АВВ провел информационный тур в Agile-офисе для группы бизнес-клиентов Банка. Им была предоставлена подробная информация о методологии работы Agile. В ходе мероприятия прошла открытая дискуссия о применении Agile-практик в Банке АВВ. Клиенты ознакомились с различными структурными подразделениями Банка, применяющими методологию Agile.

Один из ключевых аспектов Agile-практики заключается в регулярном взаимодействии с клиентами. Вовлечение клиентов в процесс разработки проектов и получение от них ценных отзывов способствует дальнейшему совершенствованию продуктов и услуг. Цель проведения таких информационных туров заключается в повышении уровня осведомленности клиентов о принципах работы Agile и стимулировании их активного участия в процессе создания продуктов и услуг.

В ходе информационного тура для бизнес-клиентов была предоставлена подробная информация о новых возможностях, разрабатываемых Банком АВВ для бизнеса. К примеру, такие, как удаленное открытие счета, бизнес-карты, использование электронной подписи SIMA, пакеты услуг, POS-терминалы, решения для электронной коммерции, инвестиционные возможности и др. В рамках мероприятия представители Банка провели подробные презентации и ответили на вопросы, которые интересовали предпринимателей. В инфотуре приняли участие представители более 20 компаний.

В 2020 году Банк ABB начал внедрение Agile-методологии в своей Цифровой лаборатории. На сегодняшний день в Банке действует 17 Agile-структур, в которых работают более 600 сотрудников. Банк активно разрабатывает новые продукты и услуги, следуя принципам методологии Agile.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.