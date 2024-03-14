Leo Bank обрабатывает порядка 350 000 обращений от клиентов в месяц - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Служба поддержки Leo Bank обрабатывает порядка 350 000 обращений от клиентов в месяц.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор Leo Bank Олег Кучеров, выступая на проходящем в Баку форуме "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

"Мы попытались создать банк максимально ориентированый на клиентов, чтобы обратную связь осуществлял всегда живой человек, а не чат-боты. Человеческое общение очень цено, и клиенты это чувствуют. Я очень горжусь показателями, которых мы достигли на данный момент. Leo Bank обрабатывает порядка 350 000 обращений от клиентов в месяц", - подчеркнул он.

Он упомянул, что на сегодняшний день искусственный интеллект не готов полностью заменить человека, и в этой области еще существуют значительные недоработки.

Отметим, что "Visa Cashless Forum" - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принимают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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