Азербайджан - чрезвычайно важная страна для НАТО с точки зрения энергобезопасности - Столтенберг

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является чрезвычайно важной страной для НАТО с точки зрения энергетической безопасности.

Как сообщает Trend, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил посетивший с официальным визитом Азербайджан генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Увеличение поставок газа с азербайджанской стороны позволило союзникам НАТО освободиться от зависимости от России как поставщика газа. Этот процесс был достаточно быстрым, несмотря на очень сложные условия. Есть спрос на увеличение экспорта азербайджанского газа с 12 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров. Газ из Азербайджана имеет решающее значение для ряда союзников НАТО. Помимо этого, прямой экспорт электроэнергии Азербайджана повысит роль страны как поставщика энергии в Европу в будущем. Это также является частью усилий Азербайджана по развитию возобновляемых источников энергии за счет энергии ветра и солнца. Благодаря этому Азербайджан может совершить большой энергетический переход. В этом контексте очень важно проведение в стране COP29. В ноябре этого года в Азербайджане пройдет крупная климатическая конференция COP29. Она послужит платформой для международного сообщества, чтобы принять решения по ряду важных вопросов, таких как глобальное потепление, изменение климата и климатическое финансирование. Большие инвестиции необходимы для обеспечения масштабного энергетического перехода", - сказал генсек НАТО.