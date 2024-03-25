"Росатом" о перспективных направлениях сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" видит перспективные направления для развития стратегического партнерства с Азербайджаном.

Об этом сказали Trend в госкорпорации.

"Азербайджан для "Росатома" приоритетный регион. Мы видим перспективные направления для развития стратегического партнерства – в первую очередь в области энергетики", - сказали в госкорпорации.

По словам представителя корпорации, "Росатом" занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 33 энергоблока в 10 странах, из них в стадии сооружения 22 блока в 7 странах.

"Исходя из потребностей партнеров, максимально мы готовы обеспечивать вовлечение в проекты локальных компаний и международных консорциумов, чтобы дать клиенту лучшее технологическое решение за лучший бюджет. "Росатом" имеет возможности и опыт для реализации атомно-энергетических проектов по любой модели. И мы готовы к сотрудничеству в данном направлении при заинтересованности со стороны азербайджанских партнеров", - сказали в "Росатом".

Отметим, что российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" является многопрофильным холдингом, объединяющим активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Госкорпорация "Росатом" - национальный лидер в производстве электроэнергии (около 20 процентов от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС.

Кроме того, "Росатом" – единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов.