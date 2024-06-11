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Иностранные инвесторы начали активную деятельность на финансовом рынке Азербайджана - PASHA Capital

Экономика Материалы 11 июня 2024 11:12 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Иностранные инвесторы начали активную деятельность на финансовом рынке Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления PASHA Capital Джейхун Гаджиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и стратегическим планам на предстоящий период.

"Иностранный банк активно работает на рынке облигаций Азербайджана. Мы предоставляем этому банку брокерские услуги. Мы считаем, что после интеграции Национального депозитарного центра с международными депозитарными центрами на азербайджанский рынок войдет больше иностранных инвесторов", — подчеркнул он.

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