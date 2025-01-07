Безкомиссионный прием платежей с Yelo Mobile POS все еще актуален!

Yelo Mobile POS — это удобное и доступное платежное решение для
предпринимателей. В рамках текущей кампании Yelo Bank не взимается
комиссионное вознаграждение за платежи, принимаемые с помощью карт
Visa. В ходе кампании предпринимателям, вновь подключившимся к
услуге Yelo Mobil POS, также предоставляется бизнес-карта Visa.
Преимущества Yelo Mobile POS следующие:
- Принимайте платежи в любом месте с помощью смартфона, без дополнительных устройств;
- Отсутствие платы за обслуживание и требований к обороту;
- Полностью безопасные и гибкие транзакции, соответствующие требованиям Visa.
Кампания действует до 31 января 2025 года. Управляйте своим
бизнесом еще удобнее — присоединяйтесь к Yelo Mobile POS уже
сегодня: https://bit.ly/moblpos
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