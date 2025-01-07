Безкомиссионный прием платежей с Yelo Mobile POS все еще актуален!

Yelo Mobile POS — это удобное и доступное платежное решение для предпринимателей. В рамках текущей кампании Yelo Bank не взимается комиссионное вознаграждение за платежи, принимаемые с помощью карт Visa. В ходе кампании предпринимателям, вновь подключившимся к услуге Yelo Mobil POS, также предоставляется бизнес-карта Visa.



Преимущества Yelo Mobile POS следующие:

Принимайте платежи в любом месте с помощью смартфона, без дополнительных устройств;

Отсутствие платы за обслуживание и требований к обороту;

Полностью безопасные и гибкие транзакции, соответствующие требованиям Visa.

Кампания действует до 31 января 2025 года. Управляйте своим бизнесом еще удобнее — присоединяйтесь к Yelo Mobile POS уже сегодня: https://bit.ly/moblpos



Вас интересуют банковские услуги, а также микрокредиты? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!