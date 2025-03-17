Твой билет в мир киберспорта с новыми игровыми ноутбуками ROG Strix SCAR и Flow Z13 2025 года, доступными для предзаказа (ФОТО)

Компания ASUS, под брендом Republic of Gamers (ROG), представила новую линейку геймерских ноутбуков 2025 года. Эти устройства обеспечивают передовую производительность благодаря новейшим процессорам Intel Core™ Ultra или AMD Ryzen™, а также графическим процессорам NVIDIA GeForce RTX™ 50-й серии, впервые представленной на CES 2025.

Серия ROG Strix SCAR получила обновленный дизайн корпуса и улучшенные системы охлаждения, а игровой планшет Flow Z13 оборудован невероятно мощной конфигурацией в компактном исполнении.

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ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18 - ультимативные машины для победителей

Высокая производительность и передовые компоненты

Ноутбуки серии ROG Strix SCAR 2025 года оснащены новейшими процессорами Intel® Core™ Ultra 9 275HX и видеокартами NVIDIA GeForce RTX™ 5090 с максимальным тепловым пакетом до 175 Вт. Эти компоненты обеспечивают невероятную мощность, позволяя запускать самые требовательные игры и приложения на максимальных настройках. Поддержка 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и твердотельные накопители PCIe Gen4 объемом до 2 ТБ гарантируют быстрый запуск программ и плавную многозадачность.

Уникальные дисплеи ROG Nebula HDR

Одной из ключевых особенностей серии Strix SCAR является их дисплей ROG Nebula HDR с подсветкой панели на базе мини-светодиодов. Эти экраны с разрешением QHD (2560x1600) и частотой обновления 240 Гц обеспечивают яркую и четкую картинку с высокой контрастностью и глубиной цвета. Технология Ambient Contrast Ratio (ACR) значительно уменьшают блики и улучшают визуальные эффекты, делая игровой процесс более реалистичным и захватывающим.

Новый дизайн корпуса и подсветка AniMe Vision

Дизайн ноутбуков также заслуживает внимания. Корпус получил круговую RGB-подсветку по периметру, вдохновленную гоночными трассами, которая создает иллюзию парения устройства над поверхностью стола. Уникальная подсветка AniMe Vision реализованная в моделях 2025 года, использует 810 светодиодов и тысячи миниатюрных отверстий в крышке дисплея, позволяя создавать уникальные световые эффекты и анимации.

Инновационная система охлаждения

Система охлаждения новых Strix SCAR была полностью переработана для достижения максимальной эффективности и производительности устройства. Все вентиляционные отверстия теперь расположены на задней панели, что улучшает отвод тепла и повышает комфорт пользователя. Холодный воздух поступает через боковые и нижнюю панели, а также через клавиатуру, обеспечивая оптимальную температуру во время длительных игровых сессий. Усовершенствованная система охлаждения включает большую испарительную камеру, секционный радиатор и три вентилятора, что позволяет раскрыть весь потенциал мощных компонентов.