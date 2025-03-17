Твой билет в мир киберспорта с новыми игровыми ноутбуками ROG Strix SCAR и Flow Z13 2025 года, доступными для предзаказа (ФОТО)

Компания ASUS, под брендом Republic of Gamers (ROG), представила новую линейку геймерских ноутбуков 2025 года. Эти устройства обеспечивают передовую производительность благодаря новейшим процессорам Intel Core™ Ultra или AMD Ryzen™, а также графическим процессорам NVIDIA GeForce RTX™ 50-й серии, впервые представленной на CES 2025.
Серия ROG Strix SCAR получила обновленный дизайн корпуса и улучшенные системы охлаждения, а игровой планшет Flow Z13 оборудован невероятно мощной конфигурацией в компактном исполнении.
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ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18 - ультимативные машины для победителей
Высокая производительность и передовые компоненты
Ноутбуки серии ROG Strix SCAR 2025 года оснащены новейшими процессорами Intel® Core™ Ultra 9 275HX и видеокартами NVIDIA GeForce RTX™ 5090 с максимальным тепловым пакетом до 175 Вт. Эти компоненты обеспечивают невероятную мощность, позволяя запускать самые требовательные игры и приложения на максимальных настройках. Поддержка 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и твердотельные накопители PCIe Gen4 объемом до 2 ТБ гарантируют быстрый запуск программ и плавную многозадачность.
Уникальные дисплеи ROG Nebula HDR
Одной из ключевых особенностей серии Strix SCAR является их дисплей ROG Nebula HDR с подсветкой панели на базе мини-светодиодов. Эти экраны с разрешением QHD (2560x1600) и частотой обновления 240 Гц обеспечивают яркую и четкую картинку с высокой контрастностью и глубиной цвета. Технология Ambient Contrast Ratio (ACR) значительно уменьшают блики и улучшают визуальные эффекты, делая игровой процесс более реалистичным и захватывающим.
Новый дизайн корпуса и подсветка AniMe Vision
Дизайн ноутбуков также заслуживает внимания. Корпус получил круговую RGB-подсветку по периметру, вдохновленную гоночными трассами, которая создает иллюзию парения устройства над поверхностью стола. Уникальная подсветка AniMe Vision реализованная в моделях 2025 года, использует 810 светодиодов и тысячи миниатюрных отверстий в крышке дисплея, позволяя создавать уникальные световые эффекты и анимации.
Инновационная система охлаждения
Система охлаждения новых Strix SCAR была полностью переработана для достижения максимальной эффективности и производительности устройства. Все вентиляционные отверстия теперь расположены на задней панели, что улучшает отвод тепла и повышает комфорт пользователя. Холодный воздух поступает через боковые и нижнюю панели, а также через клавиатуру, обеспечивая оптимальную температуру во время длительных игровых сессий. Усовершенствованная система охлаждения включает большую испарительную камеру, секционный радиатор и три вентилятора, что позволяет раскрыть весь потенциал мощных компонентов.
Удобство обслуживания и апгрейда
Одним из ключевых преимуществ новых моделей является упрощенный доступ к внутренним компонентам. Для обслуживания или апгрейда ноутбука достаточно передвинуть один рычажок и снять нижнюю панель, что значительно упрощает процесс модернизации устройства.
Главные плюсы новинки:
- Флагманские процессор и видеокарта
- Топовая система охлаждения
- Дисплей Nebula HDR с великолепными характеристиками
- Лёгкий доступ к внутренним компонентам
- Возможности персонализации благодаря дисплею AniMe Vision
Ноутбуки ROG Strix SCAR 16 и SCAR 18 (2025) представляют собой вершину технологических достижений, предлагая максимальную производительность и комфорт для пользователей, стремящихся к наилучшим результатам в играх и профессиональной деятельности. Эти устройства являются идеальным выбором для тех, кто не готов идти на компромиссы и хочет получить максимум от своего ноутбука.
Самый легкий, самый мощный - ROG Flow Z13
В мире игровых устройств компактность и мощность редко идут рука об руку, но геймерам в этом плане очень повезло, ведь ASUS пришли к решению, которое удовлетворяет эти потребности. Компании удалось объединить эти качества в одном устройстве - ROG Flow Z13 (GZ302). Этот планшет-трансформер- яркий пример инновационного подхода к играм. С его помощью те, кому важно не только высокое качество графики, но и мобильность, могут играть в любые игры, в любом месте. Это новый шаг вперед, так как обновленный планшет обладает революционным процессором AMD Ryzen™ AI Max+ 395 и улучшенными характеристиками дисплея, системы охлаждения и подключения.
Характеристики говорят сами за себя:
|
Модель
|
ROG Flow Z13 (GZ302)
|
Операционная система
|
Windows 11 Pro
|
Дисплей
|
13,4 дюйма, соотношение сторон 16:10, WQXGA, 180 Гц, 3 мс, 500 кд/м2, DCI-P3 100% , ROG Nebula, Pantone Validated, Dolby Vision®
|
Процессор
|
до AMD Ryzen™ AI Max+ 395 с графикой Radeon 8060S
|
Оперативная память
|
До 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 8000 МГц
|
Накопители
|
Твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 (2230)
|
Порты ввода/вывода
|
2 x Type C®, поддержка USB4® + DisplayPort™ 2.1+ PD 3.0
1 x Type-A USB 3.2
1 x HDMI® 2.1
1 x кнопка "Командный центр"
1 x слот для карты памяти micro-SD (UHS II)
1 x комбинированный аудиоразъем
|
Клавиатура и тачпад
|
Мембранная с белой подсветкой / с 1 зоной RGB-подсветки
Клавиша Copilot
|
Беспроводные интерфейсы
|
MT7925 Wi-Fi 7 2x2 + BT5.4
|
Аудио
|
Технология Dolby Atmos, два динамика
Интеллектуальный усилитель
Интеллектуальное шумоподавление
Hi-Resolution
|
Аккумулятор
|
70 Вт·ч
|
Размер
|
300 x 204 x 12,9 мм ~14,9 мм
|
Вес
|
1,2 кг (без клавиатуры)
Начнем с самого главного, на что в первую очередь обращают внимание геймеры, - дисплей!
ASUS оснастили обновлённый Flow Z13 13,4-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и высокой частотой обновления 180 Гц. Дисплей поддерживает 100% DCI-P3, сертифицирован Pantone, а также обладает низким временем отклика, что критически важно для геймеров. Яркость дисплея достигает 500 нит, что позволяет комфортно пользоваться устройством даже при ярком освещении.
Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass, что делает его устойчивым к царапинам и ударам. Сенсорная панель поддерживает управление стилусом ASUS Pen.
А дизайн - вообще отдельное искусство! ROG Flow Z13 сохраняет узнаваемый стиль линейки Flow - ультратонкий корпус (всего 13 мм) и малый вес (1.2 кг). Корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава, а стильные вырезы на задней панели придают устройству футуристичный вид.
Встроенная подставка с регулировкой наклона до 170 градусов делает устройство удобным как для игр, так и для работы. Съемная клавиатура с увеличенными клавишами и хорошим ходом в 1,7 мм превращает планшет в полноценный ноутбук. Кроме того, клавиатура поддерживает подсветку RGB.
Вернемся к процессору, о котором мы упомянули в самом начале. Это главный козырь девайса. Новейшая серия гибридных процессоров от компании AMD, разработанная для высокопроизводительных мобильных и компактных настольных устройств. Эти процессоры сочетают в себе до 16 ядер архитектуры Zen 5 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и интегрированную графику на базе RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками, обеспечивая производительность, сравнимую с дискретными видеокартами, такими как NVIDIA RTX 4070 для ноутбуков. Кроме того, ROG Flow Z13 поддерживает до 128 ГБ унифицированной оперативной памяти LPDDR5X-8000, что особенно полезно для ресурсоемких задач, включая редактирование видео и использование искусственного интеллекта. Встроенный нейронный процессор XDNA 2 обеспечивает до 50 TOPS вычислительной мощности, превосходя NVIDIA RTX 4090 в некоторых задачах ИИ. Эти характеристики делают AMD Strix Halo передовым решением для современных игровых и профессиональных приложений.
Система охлаждения
Еще один вопрос, который волнует любого геймера. Поэтому ASUS внедрила передовую систему охлаждения с испарительной камерой из нержавеющей стали и применением жидкого металла вместо традиционной термопасты. Это снижает температуру чипа и увеличивает стабильность системы даже при максимальной нагрузке.
Кроме того, система охлаждения включает два вентилятора с технологией Arc Flow, обеспечивающие эффективное рассеивание тепла при минимальном уровне шума.
Главные плюсы новинки:
- Производительный процессор с мощной встроенной графикой.
- Компактные размеры и малый вес.
- Высокочастотный дисплей с точной цветопередачей.
- Качественная система охлаждения.
- Поддержка XG Mobile для подключения внешней видеокарты.
- Длительное время работы от аккумулятора с быстрой зарядкой.
Как видим, ROG Flow Z13 (GZ302) - это мощный, но компактный игровой планшет, который открывает новую эру мобильного гейминга благодаря инновациям, которыми нас постоянно радует ASUS. Если вы ищете портативное, но мощное устройство для игр и работы, ROG Flow Z13 - один из лучших вариантов в 2025 году.
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