Вице-премьер Монтенегро о новых направлениях инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Монтенегро приветствует азербайджанские инвестиции и видит значительный потенциал для углубления экономического сотрудничества в нескольких приоритетных секторах.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Монтенегро Эрвин Ибрахимович на полях Анталийского дипломатического форума (ADF), который прошел с 11 по 13 апреля.

Он отметил, что к этим секторам относятся туризм, энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство — все области, где опыт и капитал Азербайджана могут значительно способствовать экономическому развитию Монтенегро.

«Ярким примером нашего успешного инвестиционного сотрудничества является проект Portonovi — знаковый проект на побережье Монтенегро, воплощающий высококачественные, стратегические инвестиции, которые мы стремимся привлекать и расширять. Помимо традиционных секторов, мы также готовы исследовать новые возможности в области устойчивого развития, цифровой трансформации и инновационно ориентированных отраслей, что тесно связано с долгосрочными стратегическими приоритетами Монтенегро по обеспечению инклюзивного и диверсифицированного роста», - заявил Ибрахимович.

Заместитель премьер-министра отметил, что между Монтенегро и Азербайджаном сложились многолетние, дружественные и конструктивные двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и стремлении к углублению сотрудничества.

«Наши текущие приоритеты направлены на активизацию политического диалога и расширение взаимодействия в ключевых стратегических направлениях, включая энергетику, туризм, торговлю, инфраструктуру и культуру. Также рад отметить нашу удовлетворённость ростом числа туристов из Азербайджана, посещающих Монтенегро, что во многом стало возможным благодаря сезонному прямому авиасообщению», - заявил Ибрахимович.

Он напомнил, что недавние политические консультации в Баку на уровне высокопоставленных представителей министерств иностранных дел обеих стран подтвердили общее стремление к укреплению двусторонних связей.

«Обе стороны выразили готовность активизировать межпарламентский диалог и продвигать подготовку к следующему заседанию Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству — важному механизму, который позволяет преобразовать наше партнёрство в конкретные и взаимовыгодные результаты», - добавил заместитель премьер-министра Монтенегро.

Энергетическое сотрудничество

Ибрахимович подчеркнул, что его страна твёрдо привержена укреплению своей энергетической безопасности и устойчивости через стратегические партнёрства и региональное сотрудничество.

«В этом контексте Азербайджан выступает как ключевой и надёжный энергетический партнёр. Мы активно работаем над созданием необходимой правовой и нормативной базы для поддержки диверсификации энергоснабжения и внимательно следим за деятельностью Азербайджана в нашем регионе в этом направлении. Некоторые стратегические проекты обладают значительным потенциалом для укрепления энергетической взаимосвязанности в Юго-Восточной Европе, при этом Монтенегро рассматривается как получатель выгод и потенциальный транзитный маршрут. В этом контексте мы очень заинтересованы в углублении сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, особенно в областях поставок газа и инвестиций», - добавил он.

Планируемые визиты из Монтенегро в Азербайджан

«После успешного раунда политических консультаций в Баку мы в настоящее время координируем ряд визитов на высоком уровне, запланированных на текущий год. Эти контакты будут способствовать дальнейшему укреплению нашей двусторонней повестки и углублению сотрудничества по широкому спектру направлений», — отметил Ибрахимович.

По его словам, особо важным событием станет предстоящее заседание Совместной комиссии Монтенегро–Азербайджан по экономическому сотрудничеству.

«Мы рассчитываем, что по итогам этой встречи будут приняты практические шаги, направленные на дальнейшее укрепление торговли, инвестиций и секторального взаимодействия, а также на придание нового импульса нашему более широкому экономическому партнёрству», - добавил вице-премьер Монтенегро.

Повестка Монтенегро на Анталийском дипломатическом форуме

«Анталийский дипломатический форум уверенно зарекомендовал себя как одна из ведущих мировых платформ высокого уровня для диалога по вопросам внешней политики и глобальной безопасности. Тема этого года — «Возвращение к дипломатии в фрагментированном мире» — глубоко созвучна внешнеполитическому видению и ценностям Монтенегро. Она отражает именно те принципы, за которые мы выступаем: диалог, сотрудничество и взаимопонимание — особенно в эпоху нарастающей напряженности и глобальной поляризации», - отметил Ибрахимович.

Он подчеркнул, что на нынешнем Форуме его страна акцентировала внимание на срочной необходимости восстановления доверия к дипломатии как краеугольному камню международных отношений.

«В сегодняшних условиях глобальной турбулентности подлинный диалог — не просто вариант, а необходимость. Мы воспользовались возможностью для содержательных обсуждений с региональными и глобальными партнёрами, подтвердив нашу неизменную приверженность многосторонности, мирному урегулированию конфликтов и региональному сотрудничеству на фоне стремительно меняющейся геополитической обстановки», - заключил вице-премьер Монтенегро.