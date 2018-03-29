В Сумгайыте рядом с детсадом найдены неразорвавшиеся ручные гранаты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте рядом с детсадом в четверг были обнаружены две неразорвавшиеся ручные гранаты F-1, говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Информация об обнаружении гранат на территории второго микрорайона города поступила в ANAMA из Службы «102» МВД.

На территорию была направлена специальная опергруппа агентства.

Специалисты агентства осмотрели свалку бытовых отходов вблизи детского сада, где и обнаружили гранаты.

Гранаты были отправлены на территорию по обезвреживанию агентства.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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