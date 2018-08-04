В Азербайджане за два дня задержано более 40 незаконных мигрантов

4 августа 2018 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная миграционная служба Азербайджана в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконной миграции 1-2 августа задержала 10 граждан Индии, семь граждан Туркменистана, пять граждан Грузии, четыре гражданина Турции, двух граждан Саудовской Аравии, двух граждан Пакистана, двух граждан Ирака, двух граждан Таджикистана, по одному гражданину Великобритании, России, Афганистана, Украины, Молдовы, Нидерландов, Филиппин и Ирана, говорится в сообщении службы.

Всего задержано 42 человека.

Было установлено, что 10 граждан Индии, один гражданин Пакистана и один гражданин Турции не проживали по месту регистрации, а также что три гражданина Туркменистана и один гражданин Турции нарушили цели прибытия в Азербайджан, другие 25 человек незаконно проживали в стране.

Также было установлено, что гражданин Ирака Ахмад Джаббар Кадим Тамим, 1982 года рождения, умышленно сменив свое имя в паспорте на Ахмада Габар Кадим Тамима, вновь прибыл на территорию Азербайджана.

В отношении задержанного 31 иностранца были приняты административные решения, в отношении остальных иностранцев проводятся соответствующие мероприятия по выдворению за пределы Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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