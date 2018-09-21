Потушен пожар в бакинском кафе «Хазар» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший сегодня в кафе «Хазар» на проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку, потушен.

Причина пожара пока неизвестна. Ведется расследование.

Напомним, что на проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку произошел пожар в кафе «Хазар», говорится в сообщении МЧС, распространенном в пятницу.

Пожар начался с крыши кафе.

В данный момент на месте происшествия находятся подразделения противопожарной службы и спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.

(Автор: Самир Али.Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.