Потушен пожар в бакинском кафе «Хазар» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший сегодня в кафе «Хазар» на проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку, потушен.
Причина пожара пока неизвестна. Ведется расследование.
Напомним, что на проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку произошел пожар в кафе «Хазар», говорится в сообщении МЧС, распространенном в пятницу.
Пожар начался с крыши кафе.
В данный момент на месте происшествия находятся подразделения противопожарной службы и спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.
(Автор: Самир Али.Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.