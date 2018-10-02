В Азербайджан пресечен незаконный ввоз большой партии автомобильных шин

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Мазымчай» западного регионального филиала Главного таможенного управления был досмотрен грузовой автомобиль, которым управлял гражданин Грузии, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана, распространенном во вторник.

Во время проверки было установлено, что допущено несоответствие по весу товара в представленных сопроводительных документах и документах, имеющихся у водителя.

Поэтому груз был выгружен и было установлено, что перевозимые в автомобиле шины вложены одна в другую. При том, что в документах было указано 1023 шины, в автомобиле была фактически 2 441 шина. Таким образом, было обнаружено 1418 незадекларированных шин и 32 диска.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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