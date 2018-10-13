Активность оползня в Баку сохраняется - минэкологии

13 октября 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15:00, в оползневой зоне по правую сторону автомобильной дороги 20-й участок - Бадамдар все еще сохранятся активность, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

Специалисты Национальной геолого-разведывательной службы минэкологии продолжают вести наблюдения.

Напомним, что сегодня утром в информации, распространенной минэкологии по состоянию на 11:00, сообщалось, что опорная стена, построенная в 2013 году, сдвинулась на 4-5 метра вперед, и оползневые массы сошли на автомобильную дорогу. Процесс находится в активной фазе. Оползневая зона контролируется представителями соответствующих структур, и угрозы для человеческой жизни нет.

Отметим, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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