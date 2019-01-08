Россиянке не удалось вывезти во внутренних органах бриллианты из Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Гражданка России, вылетавшая рейсом Баку-Москва, не задекларировала товары, которые обязательно должны декларироваться в зоне таможенного контроля в соответствии с законодательством страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Она была задержана за то, что при прохождении через рентген в зоне А первого терминала аэропорта на мониторе появились изображения подозрительных предметов.

До проверки гражданке России было предложено добровольно предъявить незадекларированные товары, и она отдала таможеннику мешочек с пятью колье, спрятанными на животе. Затем она прошла повторную проверку, и во внутренних органах были обнаружены еще два небольших мешочка. Осмотр выявил в них еще пяти колье, пяти комплектов (серьги + кольцо), одного комплекта из кулона, кольца и серег, четырех пары серег и одного кольца.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы минюста, выявленные ювелирные украшения общим весом 219,98 грамма изготовлены из золота 750 и 583 пробы, белые вставки являются бриллиантами.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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