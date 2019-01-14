В Азербайджане выявлено 90 кг непригодного для использования мяса

14 января 2019 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники проводящего карантинные меры Полицейского батальона, находящегося в непосредственном подчинении Главного управления общественной безопасности МВД и представители Агентства пищевой безопасности провели совместный рейд в Балакенском районе Азербайджана, с целью предотвращения продажи непригодного к использованию мяса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе осмотра, проведенного во дворе жителя села Ени Шариф Ильхама Локова, было обнаружено и изъято 90 килограммов мяса, совершенно непригодного для использования.

Пробы с мяса были направлены на экспертизу в лабораторию Агентства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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