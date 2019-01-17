В Баку демонтирован павильон автобусной остановки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Демонтирована автобусная остановка на пересечении улицы Ахвердиева и проспекта Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку, у которой из-за сильного ветра утром сорвало крышу, сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

По счастливой случайности, пострадавших нет.

Направленный на место происшествия технический персонал Агентства очистил территорию остановки, а также демонтировал установленные в павильоне информационное табло с расписанием автобусов и терминал BakıKart.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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