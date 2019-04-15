В Баку задержан местный "Пабло Эскобар" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками полиции задержан житель Баку Кянан Джавадов по подозрению в краже бытовой электроники, аппаратуры, ювелирных украшений и денег из нескольких квартир в Хатаинском районе столицы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В своих показаниях он признался, что передавал украденные предметы лицу по имени Эльхан, также проживающему в Хатаинском районе, обменивая эти ценности на наркотические средства для личного пользования.

В свою очередь, был также задержан ранее неоднократно судимый житель Баку Эльхан Мамедов, который сбывал наркотические вещества Джавадову.

Во время обыска квартиры Мамедова было найдено и изъято свыше 1,5 килограмма героина, более шести килограммов марихуаны, 1,590 грамма запрещенного психотропного вещества метамфетамина, а также украденные Джавадовым вещи.

В квартире Мамедова также была отдельное помещение, где употреблялись наркотические средства, в этой комнате он создал условия для приема наркотиков тем, кому он их сбывал.

Во время задержания Мамедова были пойманы еще четыре лица, которые принимали наркотики у него дома - жители столицы Эльшад Сеидов, Вагиф Мамедов, Самир Гурбанов и Ялчын Гусейнов. Во время личного досмотра у них были обнаружены героин и метамфетамин, которые они купили у Мамедова.

Продолжая оперативные меры по установлению поставщика наркотических средств, найденных у Мамедова, сотрудниками полиции был также задержан житель Баку Магомед Мамедзаде, продавшие ему наркотики. Во время обыска в его квартире в Хатаинском районе было найдено 0,5 килограмма героина и более 227 граммов метамфетамина.

В ходе следствия было установлено, что Мамедова и Мамедзаде познакомил житель Сальянского района Вадим Кязымов. Затем Мамедзаде через Кязымова передал наркотические средства Мамедову, организовав их продажу. Во время операции был задержан и Кязымов.

По факту следственный отдел Хатаинского РУП возбудил уголовное дело по соответствующим статьям в отношении задержанного лица.

Отмечается, что Мамедзаде равнялся на одного из самых опасных наркобаронов в мире начала 80-х годов прошлого века - Пабло Эскобара, и даже набил себе на грудь татуировку с его именем.

Оперативно-розыскные и следственные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.