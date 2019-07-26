На место крушения иранского сухогруза привлечены два вертолета МЧС Азербайджана

26 июля 2019 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центр управления кризисными ситуациями министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация о крушении иранского сухогруза "Шебахенг" в Каспийском море в 30 километрах от побережья Астаринского района.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, на место крушения привлечены два вертолета авиационной группы министерства, проинформированы соответствующие ведомства.

(Текст: Турал Гараджаев)

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