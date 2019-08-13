В ТЦ "Бина" потушен пожар

13 августа 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В торговом центре в Баку произошел пожар

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре, возникшем в одном из магазинов торгового центра Бина в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Пожар был потушен в результате безотлагательных действий бригад Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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