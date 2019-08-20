МЧС Азербайджана о пожаре в Гирканском национальном парке

20 августа 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана распространило информацию в связи с пожаром на территории Гирканского национального парка. На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на высокогорной территории Гирканского национального парка вблизи села Тенгиван Лянкяранского района.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС, на место происшествия немедленно выехали пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны.

Согласно предварительной информации, на высокогорной территории со сложным рельефом горит сухая трава, кустарники и деревья.

К тушению пожара привлечены пожарные расчеты Государственной службы пожарной охраны, личный состав Войск гражданской обороны и Южного регионального центра МЧС, сотрудники управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время продолжается локализация пожара.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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