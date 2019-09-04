В Баку автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

4 сентября 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Хатаинском районе Баку рядом с кафе "Наргиля" произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем.

Как сообщает в среду Trend, со ссылкой на министерство здравоохранения, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи забрала двух пострадавших женщин.

"Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Городскую клиническую больницу №3. Из-за полученных травм, пришлось ампутировать ногу одной из женщин", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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