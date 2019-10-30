Возбуждено уголовное дело по факту автонаезда в Насиминском районе Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вчера около 17:20 автомобилем марки "Hyunadi Accent", управляемым Кенаном Абдуллаевым, был сбит на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе Баку житель Баку Огтай Гюльалыев, сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управление полиции г. Баку.

Водитель автомобиля доставил пострадавшего в Клинический медцентр. После оказания первой медицинской помощи Гюльалиев был переведен в "City Hospital". На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сотрудники Насиминского РУП осмотрели место происшествия и автомобиль, водитель был опрошен, проведены наркотест и тест на алкоголь.

По факту следственный отдел Насиминского РУП возбудил уголовное дело по ст. 263.1 УК Азербайджана, ведется следствие.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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