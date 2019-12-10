МЧС продолжает работы по демонтажу и охлаждению очагов в Т/Ц «EuroHome» в Баку (ФОТО)

10 декабря 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соответствующие силы и средства МЧС Азербайджана продолжают работы по демонтажу и охлаждению пожарища на рынке стройматериалов «EuroHome» в Бинагадинском районе Баку для предотвращения возможного локального возгорания, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.
Отметим, что сегодня утром на этом рынке произошел сильный пожар. К тушению поджара были привлечены бригады сотрудников, три вертолета и самолет МЧС.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • МЧС продолжает работы по демонтажу и охлаждению очагов в Т/Ц «EuroHome» в Баку (ФОТО)
  • МЧС продолжает работы по демонтажу и охлаждению очагов в Т/Ц «EuroHome» в Баку (ФОТО)
  • МЧС продолжает работы по демонтажу и охлаждению очагов в Т/Ц «EuroHome» в Баку (ФОТО)
  • МЧС продолжает работы по демонтажу и охлаждению очагов в Т/Ц «EuroHome» в Баку (ФОТО)
  • МЧС продолжает работы по демонтажу и охлаждению очагов в Т/Ц «EuroHome» в Баку (ФОТО)
  • МЧС продолжает работы по демонтажу и охлаждению очагов в Т/Ц «EuroHome» в Баку (ФОТО)
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