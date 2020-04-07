В Барде за нарушение карантина арестованы 5 и предупреждены 189 человек

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Бардинского РОП составили протоколы в отношении 56 лиц, нарушивших правила особого карантинного режима, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Так, 9 протоколов были составлены в отношении владельцев кафе, пять человек были арестованы в административном порядке, 189 человек предупреждены.

Как говорится в сообщении, в рамках проводимых мер на въездах в район сотрудниками ДПС и ППС установлены посты, патрулируется территория района, лица, нарушившие порядок, штрафуются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)