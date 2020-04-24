В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Происшествия 24 апреля 2020 11:31 (UTC+04:00)
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

Первая версия в 10:52

БАКУ/Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели спецоперацию против членов международной сети киберпреступников, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе оперативно-технических мероприятий сотрудников Управления в Баку были задержаны граждане Болгарии Стойчев Марианн Николов и Младенов Владислав Цветанов, обвиняемые в совершении киберпреступлений против банковского сектора Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что эти лица при помощи специального оборудования, микросхем и других принадлежностей, используемых в киберпреступлениях, взламывали банкоматы различных банков в Баку.

Члены группы, приехавшие в Азербайджан в феврале и марте этого года, согласно подготовленному плану, взламывая банкоматы, пытались присвоить крупные суммы денежных средств.

Поместив в часть банкомата, считывающую карточку, специальные устройства, они получали информацию о PİN- кодах карточек клиентов, и вели их учет.

В своих показаниях задержанные лица отметили, что после полного и всестороннего изучения информации карт они собирались перевести деньги с них на счета иностранных банков, совместно открытых по поддельным документам с другими членами организованной преступной группы в европейских странах.

В ходе обыска квартиры, арендуемой ими в Баку, были обнаружены и изъяты многочисленные носители электронной информации, специальное оборудование для установки в банкоматах, ноутбуки, список и схемы территорий, где были взломаны банкоматы, а также другие вещдоки и устройства для получения информации с банковских карт.

Чтобы не вызывать у окружающих подозрение специальные устройства для взлома банкоматов члены группы прятали их в громкоговорителе, который постоянно носили с собой.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 272.3, 177.2.3-1 и 177.2.1 УК АР (кража, совершенная группой лиц с использованием электронных носителей данных и информационных технологий, незаконное завладение компьютерной информацией), в отношении Стойчева и Младенова избрана мера пресечения в виде ареста.

Соответствующие оперативно-следственные мероприятия по установлению связей транснациональной организованной преступной сети в европейских странах, и выявлению других преступных деяний задержанных лиц продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Image
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане проведена спецоперация против членов международной сети киберпреступников (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3) - Gallery Thumbnail
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