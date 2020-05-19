Генпрокуратура Азербайджана задержала лицо, финансирующее терроризм

БАКУ/Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана и Служба государственной безопасности продолжают предпринимать необходимые меры по пресечению угроз и подрывной деятельности, направленных против общественной безопасности страны, а также по установлению и привлечению к ответственности виновников.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий возникли основательные подозрения в том, что Мамедов Габиль Амрах оглу, получив убежище в Германии во избежание ответственности за преступления по присвоению крупной суммы денег путем обмана и злоупотребления доверием в 2015-2017 годах, готовил на территории Азербайджана террористов и открыто призывал к террористическим действиям.